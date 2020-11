De Magistris smentisce la notizia del divieto di circolazione a piedi nel comune di Napoli

No, non ci sarà una Napoli vietata ai pedoni. Questa mattina alcuni quotidiani e altri siti di informazione online hanno riportato la notizia della prossima firma di un’ordinanza molto particolare da parte di Luigi De Magistris per evitare che le strade del capoluogo campano si riempiano di persone. Si parlava di un divieto di mobilità per le persone a piedi: quindi sarebbero stati consentiti solamente gli spostamenti attraverso mezzi privati. Ma lo stesso sindaco ha smentito con veemenza quella che ha etichettato come «fake news».

«Oggi è stata pubblicata una inqualificabile fake news – scrive il sindaco di Napoli in una nota – che produce l’effetto di disorientare l’opinione pubblica». Insomma, la notizia di una Napoli vietata ai pedoni è del tutto priva di fondamento. La mobilità in Campania non sarà vittima di alcune restrizione per quel che riguarda i cittadini che si muovono a piedi. Il tutto, ovviamente, al netto di eventuali prossime decisioni sulla Campania o su alcune città che potrebbero diventare zona rossa. In quel caso entreranno in vigore i paletti inseriti nell’ultimo Dpcm e ufficializzati dal Ministero della Salute.

Napoli vietata ai pedoni, De Magistris smentisce la notizia

Ma, in tutto questo, non ci sarà una Napoli vietata ai pedoni. Gli spostamenti proseguiranno non solo a bordo di mezzi privati, ma come nella consueta quotidianità. Ovviamente il tutto al netto di un richiamo – in tempo di pandemia – che non può essere sottovalutato e che vale sempre, per ogni città: evitare il più possibile di frequentare zone affollate con il rischio di creare pericolosi assembramenti.

La nota del Comune

«Il Comune di Napoli smentisce categoricamente la notizia totalmente falsa ed inventata, destituita di ogni fondamento sul divieto di circolazione pedonale esteso a tutto il territorio cittadino con strade aperte solo alle auto», si legge nella nota dell’amministrazione partenopea.

