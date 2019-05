Facevano entrare gli immigrati in Italia dietro compenso. Nella banda di corrotti e malviventi ci sono anche dei poliziotti. «Ne abbiamo fatto entrare a migliaia» dicono alcuni di loro.

Napoli, arrestati agenti che facevano entrare «migliaia» di immigrati illegalmente

A fare da tramite tra gli organizzatori extracomunitari, che raccoglievano le richieste di entrata, e le forze di polizia era un poliziotto in pensione. Lui corrompeva le forze dell’ordine, che lasciavano quindi entrare gli immigranti facilmente. Un’organizzazione al dettaglio: durante le perquisizioni gli agenti hanno ritrovato anche le agendine dove le richieste erano divise per nazionalità dei richiedenti e con il tariffario annesso. Una parte andava agli stranieri dell’organizzazione, una parte agli agenti corrotti. Sono quindi finite in manette 7 persone tra cui un poliziotto che lavorava nell’ufficio immigrazione della Questura di Napoli, insieme al collega in pensione che faceva da “ponte” e gli altri 5 criminali.

L’indagine è partita da una segnalazione per finanziamento al terrorismo. I finanzieri avevano individuato un trasferimento di denaro da parte di un algerino che abitava a Napoli ad un suo connazionale che si trovava in Belgio, che sembrerebbe essere legato a uno degli organizzatori del terribile attentato avvenuto il 13 novembre 2015 a Parigi. Ricostruendo quel passaggio di denaro, è stata scoperta la banda.

