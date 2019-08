Nadia Toffa era molto amata, non solo dal suo pubblico e dai social network, ma soprattutto dai suoi colleghi. La notizia della sua morte ha scosso chi l’aveva conosciuta tramite il suo lavoro e chi aveva lavorato al suo fianco. Con diverse parole e immagini, ogni Iena ha ricordato la collega ed amica.

Ogni “Iena” stringe Nadia Toffa sui social per l’ultima volta: i ricordi dei suoi colleghi

Uno dei post più commoventi è quello pubblicato da Giulio Golia. La Iena ha deciso di pubblicare due immagini che lo ritraggono con Nadia Toffa, mentre si scambiano sguardi complici e molto teneri. «Mi dicevi sempre che ero il tuo “orso buono”, quante litigate ci siamo fatti ma finivano sempre con un abbraccio ,come una vera famiglia» su legge nella didascalia pubblicata sul profilo Facebook ufficiale di Golia, che ricorda Nadia come «uno scricciolo cazzuto ma, allo stesso tempo, affettuosa e dolce, sempre pronta ad affrontare una nuova sfida». «Mi mancherai tanto ,nulla sarà uguale ti porterò sempre nel mio cuore» conclude Golia firmandosi “il tuo orso buono”.

A ricordarla come una «Guerriera» è anche la Gialappa’s Band, mentre Nicola Savino saluta la sua «gnara» ricordando «la sua allegria, la forza d’animo e la sua leggerezza!. Descrive Nadia Toffa come una persone che «quando ti parlava ti stava sempre vicino, vicinissimo: come se non provasse mai imbarazzo o paura per il prossimo, ma fiducia».

#nadiatoffa quando ti parlava ti stava sempre vicino,vicinissimo:come se non provasse mai imbarazzo o paura per il prossimo,ma fiducia. Mi mancherà tantissimo la sua allegria,la forza d’animo e la sua leggerezza. Ciao gnara ❤️ — Nicola Savino (@NicoSavi) August 13, 2019

L’allegria della donna, scomparsa a 40 anni dopo aver tentato di vincere un cancro recidivo, viene ricordata con affetto anche da Ilary Blasi, co-conduttrice di Nadia per diversi anni. «Tanti ricordi tante serate e tante risate …..così voglio ricordarti cara Nadia 🙏❤️ti abbraccio forte come in questa foto» scrive la showgirl postando un”immagine delle due sorridenti e felici su Instagram.

E ancora, Fabio Volo su Instagram posta una foto di Nadia salutandola e citando i «tanti bei ricordi insieme», mentre Filippo Roma, collega nell’ultima edizione del programma, scrive che «troppo breve e’ stato il cammino con te, ma bello e indimenticabile….ciao Nadiuccia❤️». «Ciao piccola mia… – scrive invece Matteo Viviani pubblicando una foto con Nadia Toffa e Filippo Roma – continueremo tutti ad amarti e ammirarti».

Ciao piccola mia… continueremo tutti ad amarti e ammirarti. ❤️ Gepostet von Matteo Viviani am Montag, 12. August 2019

Ad andare contro corrente è però Luca Bizzarri, che decide di ricordare Nadia Toffa su Instagram ma senza pubblicare una sua immagine. Il post di cordoglio sui suoi social è infatti una frase, senza caption: «Era il tuo primo programma da sola. Ed eri tesa – si legge nell’immagine postata – E quella tensione, quella emozione scoperta, sarà il mio ricordo di te».

