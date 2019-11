Il Cybertruck indistruttibile di Musk a cui sono stati distrutti i finestrini durante la presentazione

Chiamare un collaboratore sul palco per mettere alla prova i finestrini indistruttibili, e vederli che si frantumano davanti agli occhi di migliaia di spettatori fisici e virtuali. L’incubo di Elon Musk durante la presentazione del Cybertruck, la macchina “indistruttibile”, sembra una vera e propria barzelletta.

Il nuovo gioiellino di Elon Musk è il Cybertruck, la macchina elettrica “indistruttibile” prodotta da Tesla. Il telaio è stato realizzato con un particolare tipo di acciaio inossidabile, teoricamente resistente 30 volte di più di quello “normale”, mentre i finestrini sono creati con l‘Armor Glass, che dovrebbe essere infrangibile. Il condizionale è però d’obbligo: durante la presentazione del pick up infatti, Musk ha in pratica dato vita ad una auto-smentita. Ha infatti chiesto ad un collaboratore di salire sul palco con lui e mostrare al pubblico la resistenza dei vetri. Il malcapitato ha quindi tirato un oggetto metallico grande come una pallina da tennis contro il finestrino, che però si è rotto. Speranzoso, Elon Musk ha sorriso dicendo che «forse questo è stato troppo forte». Il test è stato quindi ripetuto, con il medesimo risultato: «C’è ancora spazio per fare miglioramenti», ha tagliato corto il Ceo di Tesla. Fortunatamente, è andata meglio con la scocca della macchina elettrica, che ha resistito senza intoppi alle martellate dello stesso collaboratore.

Yikes! Tesla CEO Elon Musk wanted to show how tough his Cybertruck was, but ended up shattering two windows. “We’ll fix it in post,” a sheepish Musk quipped. https://t.co/XJhbPaGajc pic.twitter.com/PnjWKtkGGZ

— The Verge (@verge) November 22, 2019