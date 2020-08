I vigili di Benevento stanno notificando le multe a Salvini (e non solo) per non aver indossato la mascherina

Non era soltanto una promessa buona per la campagna elettorale. Il comune di Benevento fa sul serio e multa Salvini per non aver indossato le mascherine dopo le 18 nella città sannita. Insieme al leader della Lega, saranno multati anche i due parlamentari campani del Carroccio, Pina Castiello e Gianluca Cantalamessa. A quanto si apprende, infatti, gli uffici della polizia municipale di Benevento hanno inviato le notifiche delle sanzioni per i parlamentari della Lega.

Multa Salvini, stanno partendo le notifiche dal comune di Benevento

Dunque, se a Sutri Vittorio Sgarbi multa chi indossa le mascherine quando non necessarie, a Benevento il sindaco Clemente Mastella tiene il punto e, dopo l’annuncio, passa ai fatti. Del resto – afferma – non si è mai trattato di un provvedimento ad personam contro Salvini, proprio perché nei giorni precedenti erano state elevate altre sanzioni a chi non aveva rispettato le regole e il dpcm del 17 agosto (in vigore dal 18, ndr) con cui il ministro della Salute aveva chiesto di indossare le mascherine dalle 18 alle 6 in caso di assembramenti, anche all’esterno.

Benevento multa Salvini: «Non è stato l’unico»

Con i soldi delle multe, spiegano dal comune di Benevento, saranno acquistate delle altre mascherine per i cittadini del capoluogo di provincia della Campania. La violazione si trasforma così in opportunità affinché gli abitanti di Benevento possano essere più protetti e tutelati con i pochi strumenti che, secondo la comunità scientifica, fanno realmente da barriera contro il contagio da coronavirus.

Mastella ha ricordato, poi, che diverse altre persone erano state raggiunte dal provvedimento della polizia municipale e, tra queste, anche un dirigente di Confindustria a Benevento. Non una persecuzione nei confronti del leader della Lega, dunque, ma applicazione della legge e senso civico.

