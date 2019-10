Uno sfogo in piena regola quello di Pino Cabras, il capogruppo del MoVimento 5 Stelle in commissione Esteri alla Camera, che in una nota ha accusato Matteo Salvini e il quotidiano Il Giornale di diffondere fake news in tema di immigrazione per fare un’ «inaccettabile propaganda».

Il Movimento 5 Stelle accusa: «Salvini e il giornale diffondono bufale sull’immigrazione»

LEGGI ANCHE> I 50 migranti al mese dalla Germania all’Italia (ma quando c’era Salvini erano 180)

«Diffondere notizie false con il solo obiettivo di canalizzare il consenso e mascherare ciò che il leader della Lega non ha fatto quando era al governo»: questa è l’unica motivazione che Pino Cabras riesce a individuare dietro la «inaccettabile propaganda» messa in atto da Matteo Salvini e il quotidiano Il Giornale. «L’ultima uscita riguarda un presunto accordo tra il nostro governo e quello tedesco per l’arrivo di immigrati: nulla di più falso» continua la nota del capogruppo in commissione Esteri alla Camera, che accusa l’ex ministro dell’interno di non conoscere il regolamento di Dublino, «unico motivo del ritorno dei migranti dalla Germania in Italia». Matteo Salvini ha snocciolato numeri e Cabras non è da meno: «Non é un caso che anche quando lui era al Viminale ci siano stati circa 1.700 rientri dalla Germania in Italia» ha infatti scritto nella nota diffusa, in cui ribadisce l’intenzione dell’intero Movimento a modificare il trattato di Dublino «perché la gestione dei richiedenti asilo non può gravare sempre sui Paesi di frontiera» ma evidenziando che «legge attualmente é quella» e quindi va rispettata. Nella nota Cabras rinnova l’intenzione dell’intero Movimento 5 Stelle ad «agire a più livelli per affermare il principio di collaborazione europeo in tema di immigrazione» e soprattutto di «rafforzare gli accordi con i Paesi di origine per bloccare le partenze e velocizzare i rimpatri di chi non ha diritto alla protezione internazionale». «Questo é il modo corretto di affrontare la questione, al di là degli inutili slogan di Salvini e delle bufale diffuse dal Giornale» ha concluso.

(Credits immagine di copertina: © Cosimo Martemucci/SOPA Images via ZUMA Wire)