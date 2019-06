Le Olimpiadi 2026 «sono una vittoria del Movimento 5 Stelle, dei lombardi e degli Italiani». A dirlo è il Movimento 5 Stelle Lombardia in un post sulla pagina Facebook – ora rimosso – e sul blog, ancora presente. Peccato che i pentastellati non c’entrino granché.

Il Movimento 5 Stelle Lombardia dice che le Olimpiadi «sono una nostra vittoria»

Per dare a Cesare quel che è di Cesare, bisogna dire che il Movimento 5 Stelle Lombardia è sempre stato favorevole alla candidatura Milano Cortina per le Olimpiadi invernale 2026, ma il suo ruolo finisce lì, anche perché in consiglio comunale sono in minoranza. I 5 stelle infatti non sono al potere nel capoluogo lombardo, e a livello nazionale sono sempre stati scettici rispetto ai giochi Olimpici. Come nel caso della mancata candidatura di Torino, spiegata dalla sindaca pentastellata Chiara Appendino come un rischio che non si poteva correre per motivi economici. E sull’economia era stato secco anche il leader Luigi Di Maio: alla fine aveva detto un “sì” risicato alla candidatura, ma solo a patto che lo Stato non ci mettesse un euro – prospettiva chiaramente impossibile. Non solo, tutti ricordano la grande polemica del ritiro da parte di Virginia Raggi della candidatura di Roma per le Olimpiadi estive del 2024. Insomma, postare quelle affermazioni appena confermata l’assegnazione delle Olimpiadi 2026 a Milano-Cortina è stata una mossa avventata per la sezione lombarda del Movimento, probabilmente dettata da un entusiasmo eccessivo. Tanto che da Facebook è velocemente scomparsa, complici forse i commenti avvelenati. Sul blog invece, c’è ancora e resta, mentre sui social network ci pensano gli utenti a ripostare gli screenshot all’infinito.

Dopo 4 ore online, é scomparso il post del MoVimento 5 Stelle Lombardia di esultanza per le OLIMPIADI. Ne danno il… Gepostet von Nello Simonelli am Montag, 24. Juni 2019

(credits immagine di copertina: Twitter Lombardia 5 Stelle , screen dal post sul Blog Lombardia5stelle)