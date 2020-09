Primi indizi sul movente di Antonio De Marco: «La vendetta è un piatto da servire freddo»

Sul gesto di Antonio De Marco stanno emergendo moltissimi dettagli in queste ore: dalla dinamica della azioni al piano ben congegnato – compresi gli errori che ha commesso – , dopo la confessione de killer emergono nuove dinamiche. Il movente Antonio De Marco è ancora sconosciuto ma, a questo proposito, sembra che sia trapelata una frase: «La vendetta è un piatto da servire freddo, e almeno per un po’ ti dà sollievo». Se queste parole si rivelassero vere si tratterebbe quindi di una vendetta, movente lontano da quello passionale che si è finora ipotizzato.

Il movente Antonio De Marco sarebbe la vendetta

La confessione di De Marco è arrivata alle prime ore dell’alba e oltre a chiarire la sua colpevolezza avrebbe anche affermato una frase che lascia intendere che si tratterebbe di vendetta. Il duplice omicidio di lunedì sera della scorsa settimana a Lecce celerebbe litigi e dissapori che nulla hanno a che vedere con il movente passionale inizialmente ipotizzato. La frase detta dal 21enne studente di infermieristica a Lecce sarebbe stata presa dal colpevole da un sito di argomenti psicologici. Stando a quanto dichiarato dai carabinieri nel corso della conferenza stampa dedicata, l’uomo sarebbe stato invidioso dei due fidanzati. Insomma, il movente Antonio De Marco ancora non è chiaro ma sembrerebbe sempre più avvicinarsi a problemi di convivenza e di un contratto d’affitto o per le bollette.

I problemi della convivenza

I suoi compagni di corso non lo conoscono bene ma, in linea di massima, quello che è emerso su De Marco è che era un tipico studente dai modi e l’aspetto rassicurante, nessuno che fosse emerso in modo particolare fino ad ora. Antonio De Marco e Daniele De Santis sono stati coinquilini da ottobre novembre 2019 e sembra che a Eleonora, la fidanzata di De Santis, Antonio non piacesse particolarmente. Secondo quanto emerge dalle indagini ne avrebbe parlato sempre con apprensione, sostenendo che avergli affittato la stanza non fosse una buona idea e raccontando di una convivenza non facile.