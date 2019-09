Aperto un procedimento disciplinare contro l’agente che fece salire il figlio di Salvini sulla moto d’acqua

Non è stata ancora richiesta alcuna sanzione, ma contro il poliziotto che fece salire – e fare un giro a largo – il figlio di Matteo Salvini a bordo della moto d’acqua di servizio è stato convocato dalla Questura di Livorno per riferire sull’accaduto dopo che contro di lui è stato aperto un procedimento disciplinare interno al corpo di Polizia. L’uomo, che presta servizio presso la Polmare di Piombino (in Toscana) si troverebbe in mezzo a due fuochi sul suo destino lavorativo: come riporta Globalist, da una parte ce’è il Vicario che punterebbe sul pugno duro; dall’altra il questore che vorrebbe appianare la situazione in modo molto più morbido.

Sta di fatto che contro il poliziotto della Polmare che fece salire a bordo della sua moto d’acqua il figlio del segretario della Lega – allora ministro dell’Interno – per il momento non è stata formulata nessuna accusa. Contro di lui solamente l’apertura di un procedimento disciplinare la cui valutazione sarà effettuata nei prossimo giorni, anche in base a quanto ha raccontato e racconterà alla Questura di Livorno.

L’agente, la moto d’acqua e Matteo Salvini

Una situazione che era facilmente prevedibile, nonostante le rassicurazioni e l’assunzione di responsabilità di Matteo Salvini qualche ora dopo che le telecamere di Repubblica immortalassero quei minuti in cui è stata data la possibilità a suo figlio – che non ha nessuna responsabilità in questa vicenda, anche rispetto a tutti gli altri protagonisti – di salire a bordo della moto d’acqua della Polizia in servizio e di farsi un giro a largo.

La telecamera di Repubblica

Un provvedimento disciplinare che, dunque, potrebbe penalizzare la carriera di quell’agente che non se l’è sentita di dire non alla richiesta dell’allora ministro dell’Interno, consentendo che quell’episodio accadesse alla luce del sole e – per loro sfortuna – sotto l’occhio di una telecamera di chi stava facendo il proprio lavoro: riprendere ciò che accade nella realtà.

(foto di copertina: ANSA/ FRAME DA VIDEO ESCLUSIVO REPUBBLICA.IT)