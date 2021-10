A Mosca si paga la metro con il riconoscimento facciale

La vasta rete metropolitana di Mosca ha lanciato lo scorso venerdì 15 ottobre un sistema di pagamento dei biglietti che utilizza la tecnologia di riconoscimento facciale nelle sue oltre 240 stazioni, un’iniziativa che secondo le autorità è la prima del suo genere al mondo. È quanto riporta l’agenzia di stampa Agi. Mosca, una città di 12,7 milioni di abitanti, possiede uno dei più grandi sistemi di videosorveglianza al mondo. Le autorità ora offrono agli utenti della metro la possibilità di utilizzare il riconoscimento facciale per pagare il biglietto con un sistema chiamato “Face Pay” ai tornelli dotati di telecamere.

“Mosca è la prima città al mondo in cui questo sistema funziona su tale scala”, ha dichiarato in una nota Maxim Liksutov, capo del dipartimento dei trasporti della capitale russa, aggiungendo che l’uso di “Face Pay” è volontario e che altri metodi di pagamento sono rimasti in uso. Prima di utilizzare il sistema, i pendolari devono inviare la loro foto e collegarla alle loro carte di trasporto e bancarie tramite l’applicazione della metropolitana di Mosca. Per utilizzare la metropolitana, gli utenti registrati con “Face Pay” devono semplicemente guardare in una telecamera installata in un tornello designato. Il dipartimento dei trasporti della città ha affermato che i dati dei pendolari sarebbero stati crittografati in modo sicuro. I gruppi per i diritti digitali, tuttavia, affermano che il sistema potrebbe minare la privacy e i diritti umani.

