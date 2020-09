È morto Erick Morillo, il DJ della hit anni ’90 «I Like To Move It»

Erick Morillo, principalmente noto per la sua hit del 1994 «I Like To Move It», è stato trovato morto nella sua abitazione a Miami. La morte improvvisa del 49enne arriva meno di un mese dopo il suo arresto per violenza sessuale contro una DJ con cui aveva lavorato. Venerdì 4 settembre, il DJ avrebbe dovuto recarsi in tribunale per la sua udienza.

La polizia della città americana ha confermato che Morillo è stato trovato morto nella sua casa a Miami Beach ma non ha rilasciato alcun dettaglio sulle indagini appena iniziate.

Morillo aveva raggiunto la fama internazionale già negli anni ’90 ed era tornato a far parlare di sé nel 2005 quando la sua hit più nota è stata scelta come colonna sonora del film d’animazione Madagascar.

Le accuse contro Erick Morillo

Erick Morillo era stato arrestato il mese scorso a Miami con l’accusa di molestie e violenza sessuale contro una donna che aveva conosciuto ad una festa lo scorso dicembre. La donna, anche lei una DJ, ha detto alla polizia che Morillo aveva tentato di avvicinarsi a lei, e dopo essersi addormentata si era svegliata nuda.

Quando è stata portata al Centro Roxcy Bolton per il trattamento di violenze sessuali, gli ufficiali avevano trovato il DNA di Erick Murillo su un kit stupro. Dopo l’arresto, sia il DJ che il suo avvocato avevano negato le accuse dicendo che c’erano dettagli non noti sull’accaduto.

«E’ importante che il pubblico capisca che il rapporto della polizia contiene solo accuse contro Morillo e che, fino a prova contraria, è presunto innocente», ha spiegato l’avvocato di Morillo al Miami Herald. «C’è molto di più da sapere su questa storia che quello che è stato reso noto fino ad ora, e non vedo l’ora di condividerlo».

Morillo combatteva da anni con un problema di tossicodipendenza.