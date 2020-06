Sono quasi 500 i medici morti in Russia per Covid

Da alcune settimane la Russia ha scalato quella triste e preoccupante ‘graduatoria’ sul numero di cittadini contagiati da Coronavirus. Il dato sui decessi, nonostante quello delle infezioni, resta relativamente basso ma quello che è stato ufficializzato nella giornata di oggi sui medici morti Covid in Russia apre ad altri scenari. Sono, infatti, quasi 500 i medici deceduto dall’inizio dell’emergenza, come dichiarato dall’autorità russa Roszdravnadzor, sovrintendente dei servizi sanitari.

LEGGI ANCHE > La Russia è il terzo Paese al mondo per numero di contagiati

Il bilancio parla, infatti, di 489 medici deceduti nel Paese dall’inizio dell’emergenza. Un numero alto, altissimo, soprattutto paragonandolo ai dati ufficiali che sono arrivati dalla Russia nel mese scorso, quando si parlava di 101 vittime – tra il personale sanitario – dopo esser stati contagiati dal Coronavirus. E la stessa autorità ha segnalato come le stesse istituzioni russe non siano state in grado di fornire ai medici tutto il necessario per evitare l’esposizione all’infezione: dalle mascherine ai guanti, passando per le visiere.

Morti Covid in Russia, quasi 500 medici deceduti

E questo dato sui medici morti Covid in Russia assume un altro contorno andando ad analizzare i numeri ufficializzati dal governo in merito alle vittime totali da inizio emergenza: su oltre 561mila casi registrati, si sono registrate 7.790 decessi. Se queste sono le proporzioni, appare evidente che un’ampia percentuale di morti arrivi direttamente dai medici e infermieri che hanno combattutto in prima linea questa battaglia contro il Coronavirus.

I numeri reali

Il tutto al netto dei dati reali sui decessi. Il tasso di letalità (cioè il rapporto tra casi di contagio e numero di morti Covid in Russia) è molto più basso rispetto agli altri Paesi che hanno pagato a caro prezzo, in termini di vite umane, gli effetti di questa pandemia. In molti, infatti, sospettano che molte vittime non siano state conteggiate come morti per Covid, falsando questo indice.