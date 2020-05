La Russia è il terzo Paese al mondo per numero di contagiati

All’inizio sembrava essere una grande isola felice, dove il Sars-CoV-2 non era riuscito ad attecchire. Invece, il Coronavirus in Russia è salito – per numero di contagi – esponenzialmente nelle ultime settimane. Ora la Nazione guidata da Vladimir Putin – anche per un ovvio sillogismo in base al numero di abitanti – è il terzo Paese al mondo per numero di persone infettata. Solo nelle ultime 24 ore, infatti, sono risultate positive ai test altri 11.656 cittadini. Ma Vladimir Putin, tira dritto e da domani avvierà lo stesso la fase-2.

LEGGI ANCHE > Oltre 4mila contagi da Coronavirus in Russia nelle ultime 24 ore

Questo è il bilancio, all’11 maggio, del Coronavirus in Russia: 221.344 casi di positività Covid-19 fin dall’inizio dell’emergenza, con oltre 11mila solo nel corso dell’ultima giornata di dati raccolti. La situazione più grave è Mosca, la capitale, dove sono stati contati – solo nelle ultime 24 ore – oltre la metà dei nuovi positivi per un totale d 115.909). Numeri che portano la Russia al terzo posto nella poco edificante classifica a livello mondiale, dietro Stati Uniti e Spagna. E con i dati di oggi, l’Italia e il Regno Unito sono stati superati

Coronavirus in Russia e la fase 2

Numeri che, al netto della popolazione, non possono far stare tranquilli. Nonostante tutto, però, Vladimir Putin ha annunciato che da domani, martedì 12 maggio, ci sarà la ripresa di alcune attività. Partirà, dunque, la fase 2 anche in Russia: «Andiamo verso la prossima fase, l’allentamento del regime di restrizioni», ha detto il presidente Putin. Il tutto, ovviamente, sarà fatto con moderazione perché il rischio concreto di acuire una situazione già grave è dietro l’angolo.

Il piano post Coronavirus in Russia, dunque, parte con la fase di convivenza con il virus. Sul tavolo ci sono riaperture programmate per una ripresa dell’economia che, come per molti altri Paesi, è stata gravemente danneggiata dall’inevitabile fase di lockdown.

(foto di copertina: da Pixabay)