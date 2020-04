Oltre 4mila contagi da Coronavirus in Russia nelle ultime 24 ore

Quella che sembrava essere un’isola felice sta, ora, facendo i conti con il male che ha colpito tutto il Mondo. Il Coronavirus in Russia non ha, fortunatamente, fatto contare lo stesso numero di decessi rispetto all’Italia e ad altri Paesi. I dati sui contagi, però, non possono far stare tranquilli. Nelle ultime 24 ore, infatti, si sono registrati oltre 4mila nuovi positivi ai test. Il totale delle persone infettata è salito a quota 47mila.

Per sua fortuna, il Coronavirus in Russia non ha provocato la morte di un numero di persone pari a quello dell’Italia, Spagna o altri Paesi. Secondo i dati ufficiali diffusi dall’agenzia Tass, infatti, da inizio emergenza i decessi sono stati 405. Ma il dato che più preoccupa è l’impennata di queste morti, con 44 cittadini deceduti in una sola giornata. A rendere ancor più seria la situazione è, ovviamente, l’alto numero di contagiati.

Coronavirus in Russia, oltre 4mila contagi in 24 ore

Come detto, nelle ultime 24 ore si è registrato il picco nel numero di nuovi contagiati con oltre 4mila persone. Il totale, dall’inizio dell’epidemia, è di oltre 47mila cittadini colpiti dal Coronavirus in Russia.I dati più preoccupanti arrivano dalla capitale Mosca, dove nell’ultimo giorno sono stati registrati 2mila nuovi contagi da Covid-19, per un totale di oltre 26mila dall’inizio dell’emergenza.

Putin e gli impatti sull’occupazione

Oltre all’emergenza sanitaria da Coronavirus in Russia, anche Vladimr Putin deve fare i conti con l’economia e il lavoro: «È necessario minimizzare l’impatto negativo dell’epidemia sull’occupazione e sui redditi delle persone. Le autorità e il governo faranno affidamento sulle opinioni degli esperti affinché le operazioni delle industrie, delle imprese individuali e delle organizzazioni siano sicure al massimo. Agiremo attentamente tenendo conto che è impossibile fermare l’economia ma è necessario minimizzare l’impatto negativo dell’epidemia sull’occupazione e sui redditi delle persone».

(foto di copertina: da Pixabay)