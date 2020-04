Poliziotto morto mentre cercava di sventare un furto: Pasquale Apicella aveva 37 anni

Un agente di polizia è morto, a Napoli, in zona Capodichino, mentre la sua volante inseguiva dei ladri in fuga dopo un tentato furto in banca in via Abate Minichini. Si chiamava Pasquale Apicella e aveva 37 anni: la sua automobile ha cercato di fermare il furgoncino sul quale viaggiavano gli autori del tentativo di furto in banca.

LEGGI ANCHE > Carabiniere ucciso, inquirenti ascoltano due sospettati: erano in un albergo

Morte poliziotto Pasquale Apicella a Napoli: la dinamica

L’auto dei malviventi, che correvano contromano, si è scontrata con la vettura della polizia provocando un violento impatto: il poliziotto è stato soccorso e portato in ospedale ma per lui non c’è stato niente da fare, mentre il collega che si trovava all’interno della stessa automobile è risultato ferito. Il poliziotto era in servizio presso il commissariato di Secondigliano ed era intervenuto dopo la segnalazione del tentativo di furto in via Abate Minichini: i banditi avevano tentato di forzare il bancomat della Banca di Credito Agricolo, senza riuscirci.

I ladri hanno cercato di scappare imboccando al contrario la strada Calata Capodichino, ma si sono trovati di fronte la volante della Polizia che procedeva nel regolare senso di marcia. C’è stato un impatto che, in base a quanto riportato dalle prime fonti intervenute sul posto, sarebbe stato violentissimo, con le vetture coinvolte che sono state totalmente danneggiato. In modo particolare, sempre secondo le testimonianze riportate, il parabrezza della pattuglia della Polizia di Stato non ha attutito l’impatto e a pagarne le conseguenze più gravi è stato proprio Pasquale Apicella. Il furgone dei malviventi ha subito danni altrettanto vistosi, con il motore che sarebbe stato sbalzato fuori dal veicolo. Due dei ladri, di nazionalità straniera, sono stati arrestati, mentre un terzo è riuscito a scappare ed è ancora a piede libero.