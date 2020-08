Monti scelto dall’Oms per studiare gli effetti sociali ed economici della pandemia

La candidatura di Mario Monti annunciata oggi dall’Oms è stata parecchio chiacchierata sui social. All’ex premier è stata affidata la guida di un comitato indipendente per studiare gli effetti economici e sociali che la pandemia causata dal coronavirus ha avuto. L’italiano avrà quindi un ruolo centrale nella super commissione sulle politiche sanitarie, organizzata su base regionale per rivedere le priorità dei vari sistemi sanitari ora che bisogna convivere con il Covid.

Monti lavorerà per l’Oms

Mario Monti lavorerà per l’Oms in un comitato indipendente che dovrà chiarire quali sono gli effetti della pandemia. L’ex commissario europeo ed ex presidente del Consiglio italiano sarà chiamato a spiegare – insieme agli altri membri del comitato – la grande crisi globale che il Covid ha creato e la conseguente revisione delle priorità economiche e sociali in tutto il mondo.

Quale sarà il ruolo della commissione guidata da Mario Monti

Tra i suoi vari compiti, la commissione guidata da Monti «trarrà lezioni da come i diversi sistemi sanitari dei Paesi hanno risposto alla pandemia e preparerà una serie di raccomandazioni e riforme per migliorare la resilienza dei sistemi stessi», ha spiegato l’Organizzazione Mondiale della Sanità Europa. Sarà importante anche riuscire a «costruire un consenso attorno a queste raccomandazioni» così che possano essere elevate e diventare «priorità politiche e sociali, riconosciute come critiche per avere tanto un approccio sostenibile quanto una coesione sociale».

(Immagine copertina dal profilo Facebook di Mario Monti)