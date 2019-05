Salvini dice che a Montecatini si vive di «mign**te» | VIDEO

Non saranno felici i cittadini di Montecatini, famoso comune termale toscano in provincia di Pistoia, dopo aver ascoltato le parole di Matteo Salvini durante un suo comizio per le vie della cittadina. Il leader della Lega, per gettare fango sulle precedenti amministrazioni locali di sinistra, ha polemizzato sul modo di vivere in quella zona, usando i classici toni da populista e lanciando gravi accuse.

«Questa deve tornare ad essere una città bella che vive di lavoro – ha detto Matteo Salvini a Montecatini. Di lavoro, di bellezza, di cure termali perché il Pd è riuscito a distruggere anche un patrimonio come le terme di Montecatini. Questa città deve tornare a vivere di lavoro e non di mignotte». Il video di questa parte del comizio pubblico del leader della Lega è stato condiviso sul suo profilo Twitter dal giornalista Federico Mello.

Salvini va a Montecatini e dice: “Questa città deve tornare a vivere di lavoro e non di mignotte”. A parte che lui voleva riaprire le case chiuse, ma dico: gli abitanti di Montecatini non dicono niente ad un vicepremier che parla così della loro città? pic.twitter.com/Ivgh25y8ue — Federico Mello (@fedemello) May 5, 2019

«A Montecatini non si viva più di mignotte», Salvini dixit

A parte la volgarità delle parole pronunciate da Matteo Salvini, appare inopportuno per il leader della Lega affrontare questo tema con questi gomiti larghi. La proposta di abrogare alcuni articoli della legge Merlin, di regolamentare e legalizzare la prostituzione in Italia e di riaprire le case chiuse – o case di appuntamento – arriva, infatti, proprio dal Carroccio che da anni si batte affinché il tutto diventi ufficiale agli occhi dello Stato, proponendo anche una fatturazione con tanto di contribuiti e tasse da pagare.

Non era la Lega a volere la riapertura delle case chiuse?

Insomma, parlare di Montecatini come una città che non vive di lavoro ma di mignotte sembra essere, oltre che volgare, anche inopportuno, dato che la storia delle proposte fatte negli anni dalla Lega – sia prima di Salvini che ora – indirizzano le ruote del Carroccio in un’altra direzione.

(foto di copertina: ANSA/CLAUDIO GIOVANNINI)