Cosa vuol dire che «la moneta elettronica è una moneta privata»?

Quando si parla di pagamenti elettronici spesso si sente dire che «la moneta elettronica è privata», quindi meno tracciabile, secondo chi sostiene questa posizione. Anche la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel suo intervento al Senato in occasione del voto di fiducia al governo guidato da lei aveva detto che «l’unica moneta a corso legale in Italia e in Europa sono le banconote cartacee emesse dalla Bce. La moneta elettronica non è moneta a corso legale: è una forma di moneta privata». Oggi a ribadire questo argomento su Twitter è Francesco Filini, deputato di Fratelli d’Italia. Filini è intervenuto sulla questione dopo la recente dichiarazione del capo del dipartimento economia di Bankitalia, Stefano Balassone. «I limiti all’uso del contante rappresentano un ostacolo per diverse forme di criminalità ed evasione», ha detto Balassone.

Scontata presa di posizione di Bankitalia contro la liberalizzazione del #Pos: la moneta elettronica è una moneta privata che rappresenta un enorme giro d’affari le banche. É quindi ovvio che Bankitalia, entità partecipata dalle stesse banche, la sostenga. — Francesco Filini (@FrancescoFilini) December 5, 2022

È vero che «la moneta elettronica è una moneta privata»?

È vero che dal punto di vista giuridico « il circolante», cioè banconote e monete, è l’unica moneta con corso legale utilizzata all’interno del territorio di uno Stato, come si legge anche sul sito della Banca d’Italia: questo vuol dire che nessuno può rifiutarsi di accettare le banconote firmate da Christine Lagarde, Presidente della Banca centrale europea (BCE). Oltre alla moneta con corso legale si possono utilizzare anche i mezzi di pagamento privati, tra cui i pagamenti elettronici. I sistemi di pagamento elettronici riguardano infrastrutture private, è vero, ma come spiega Wired Italia si basano su un patto di fiducia tra cittadini, banche e Banca centrale europea e il fatto che il contante sia l’unica moneta con corso legale non vuol dire affatto che i pagamenti elettronici non lo siano, chiaramente. Il Sole 24 Ore spiega che «la moneta privata è, semplificando, l’insieme dei depositi presso le banche commerciali». Ogni possessore di uno strumento di pagamento elettronico può comunque recarsi in ogni momento in una filiale per prelevare i suoi soldi in contante e in questo è tutelato anche dalla Bce.