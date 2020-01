E poi sottolinea che non deve "sapere per forza" cosa faccia la candidata della Lega

Presumere. È questa la chiave di violino che accompagna lo spartito della candidatura di Lucia Borgonzoni in Emilia-Romagna. Lo ha dichiarato il deputato del Carroccio Nicola Molteni a Otto e Mezzo, su La7. Incalzato dalle domande di Gianrico Carofiglio, l’esponente del partito di Matteo Salvini non è riuscito a dare una risposta certa sulle «competenze amministrative» della candidata leghista in Emilia-Romagna. Il buio oltre la siepe, in pratica.

Lucia Borgonzoni, infatti, è nel mirino delle critiche non in quanto donna – come, invece, la Lega vuol far credere rilanciando invettive contro gli oppositori -, ma in quanto esponente politica che nel corso della sua lunga e infinita campagna elettorale per le Regionali in Emilia-Romagna (il cui rivale più accreditato è il presidente uscente, Stefano Bonaccini) ha fornito pochissime proposte (molte delle quali già esistenti) e si è limitata a essere ombra alle spalle del proprio segretario di partito. Per questo la domanda di Carofiglio è stata più che legittima.

– Ma Lucia Bergonzoni che competenze amministrative ha?

Molteni presume che Borgonzoni abbia competenze amministrative

«Presumo di sì – ha risposto Nicola Molteni, scuotendo le braccia nei confronti di Carofiglio -. Adesso non è che io devo per forza sapere Lucia Borgonzoni cosa fa». E, invece, la Lega e gli esponenti del Carroccio dovrebbero conoscere il curriculum della loro candidata e dare risposte in merito alle domande che vengono poste loro. Ma non sembra che questo aspetto amministrativo interessi al partito di Matteo Salvini.

La campagna elettorale del non candidato Salvini

Infatti, e non sembra essere un caso, è proprio il segretario della Lega a portare avanti quotidianamente la campagna elettorale, prendendosi la scena e lasciando le briciole a Lucia Borgonzoni. Insomma, anche nel suo partito sembra mancare la fiducia nei confronti della loro candidata alle elezioni di domenica in Emilia-Romagna.

