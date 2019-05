La polizia ha risposto con le manganellate a Modena. Prima del comizio di Matteo Salvini, alcuni ragazzi del collettivo Spazio Guernica, un centro sociale che aveva annunciato proteste contro il ministro dell’Interno in tour elettorale nella città emiliana, sono stati fermati dalle forze dell’ordine che hanno impedito loro di raggiungere il parco Novi Sad dove il leader della Lega avrebbe dovuto svolgere il suo comizio.

Gli scontri, poi, sono proseguiti anche dopo il comizio del leader della Lega e un ragazzo del centro sociale è stato ferito alla testa. Ha perso del sangue ed è stato soccorso. Un’altra persona, invece, è stata identificata e fermata dalle forze dell’ordine.

Modena, il video delle cariche della polizia

Queste sono le immagini che sono state pubblicate dai ragazzi del centro sociale sulla loro pagina Facebook. Ma c’è chi scrive – la fonte è Repubblica e le agenzie di stampa – che alcuni di questi ragazzi avrebbero provocato la reazione delle forze dell’ordine, tirando dei sassi verso gli agenti.

Versioni contrastanti sulle cariche della polizia a Modena

Il gesto del singolo, tuttavia, ha portato a una risposta indiscriminata della polizia. «Cariche indiscriminate al presidio e tutte e tutti coloro che solidarizzano con chi non vuole Salvini in città – hanno scritto sulla pagina di Spazio Guernica -. Cariche, manganellate e gas lacrimogeni contro i/le giovani “colpevoli/e” di essere vittima delle politiche di odio e discriminazione di Matteo Salvini».

Nelle immagini si vedono anche persone anziane restare coinvolte all’interno degli scontri con le forze dell’ordine. Matteo Salvini sta dedicando la sua giornata a un difficile tour elettorale in Emilia Romagna, in vista delle amministrative del prossimo 26 maggio. In tutte le città dove si è recato, da Ferrara a Reggio Emilia, fino ad arrivare a Modena, erano state annunciate contestazioni, anche con scritte minatorie sui muri, che il ministro ha puntualmente documentato sui suoi canali social.

Il commento di Salvini agli scontri di Modena

Scene come quella di Modena fanno il paio con quanto visto, in alcune circostanze qualche settimana fa, in cortei che opponevano manifestanti di estrema destra a gruppi antifascisti. Il clima di tensione torna ad alimentarsi sempre di più. Lo stesso Matteo Salvini non ha gettato acqua sul fuoco, anzi. Il ministro dell’Interno in piena trance agonistica da campagna elettorale ha detto: «Questa la Modena vera non quella di quattro zecche da centro sociale che vanno giù a fare casino. Non ci sono i più i compagni di una volta».

FOTO: ANSA/ FRANCESCO VECCHI