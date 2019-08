I Modena City Ramblers e la musica a bordo della Mare Jonio | VIDEO

Un gesto di solidarietà: portare la musica sulla nave Mare Jonio, per regalare qualche minuto di spensieratezza e coraggio allo staff della Ong. È quanto ha fatto il gruppo Modena City Ramblers, che sono saliti sulla nave prima di ferragosto.

I Modena City Ramblers e la musica a bordo della Mare Jonio



Un ferragosto con i Modena City Ramblers a bordo della nave Ong Mare Jonio. «Una sorpresa meravigliosa» la descrive Mediterranea pubblicando il video dell’esibizione sui canali social. «Sono passati ad augurarci buon viaggio e buon vento i Modena City Ramblers» regalando «qualche canzone» in grado di dare «tanta energia per continuare la nostra missione». Lo storico gruppo decide quindi di esprimere solidarietà alle Ong, in una giornata di festa che coincide con alcune ore estremamente drammatiche per le organizzazioni che continuano a salvare vite in mare, sfidando i porti chiusi. I brani scelti dal gruppo sono stati «Fischia il vento» e «Bella ciao» due canzoni che parlano di coraggio, di forza e di ideali, che l’equipaggio ha cantato a gran voce. Valori che ben si coniugano con l’attività della Ong Mediterranea che, scrive su Instagram a corredo del video «non si ferma», promettendo che «stiamo per tornare in mare».

