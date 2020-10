Il ministro per gli Affari Regionali e le autonomie Boccia è positivo al coronavirus

Il ministro per gli Affari Regionali e le autonomie Francesco Boccia è risultato positivo al coronavirus. A renderlo noto è stato l’ufficio stampa del ministro informando anche sullo stato di salute attuale del ministro, che ora si trova in isolamento. «Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, è risultato positivo al test per il SARS-CoV-2», si legge, e «il ministro è asintomatico ed era già da giorni in isolamento fiduciario a casa da dove prosegue regolarmente il suo lavoro».

Boccia coronavirus: il ministro è positivo

Il ministro Boccia è in isolamento fiduciario già da un po‘, quindi, e risultato positivo al Covid oggi. L’ufficio stampa comunica che «segue le procedure stabilite dalle linee guida del Ministero della Salute; l’attività ministeriale non subirà nessuna variazione di programma». Continua a lavorare regolarmente e rispetto alle attività ministeriali non ci sono cambiamenti, considerato che comunque sintomi non ne ha manifestati. L’annuncio lo ha dato anche lui stesso tramite il proprio profilo Facebook scrivendo: «È arrivata la notizia che temevo: sono anch’io positivo al SARS-CoV-2».

Boccia positivo al Covid asintomatico

Aggiunge: «Sono completamente asintomatico e, per fortuna, come da protocollo, sono già in isolamento da giorni». Il ministro ha anche precisato che riesce a lavorare – questa mattina ha dichiarato di essere contrario a un lockdown nazionale, sposando la posizione di Conte – e che non ha mai smesso da quando si è messo in isolamento fiduciario aspettando il verdetto che è arrivato oggi. Non manca l’appello diretto ai cittadini: «Il virus purtroppo è tra noi e ci colpisce nei luoghi in cui ci sentiamo più al sicuro, come in casa. Siate tutti responsabili, prudenti e rigorosi: usate la mascherina e mantenete le distanze».