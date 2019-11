Un tragico epilogo quello dell’incidente avvenuto a Milano nella notte di martedì 19 novembre. Una guardia giurata di 30 anni si è sparata dopo aver investito un uomo a bordo di una motocicletta.

Milano, vigilante di 30anni si uccide dopo aver travolto un motociclista

Il vigilante, che aveva solo 30 anni e di cui non è ancora stata resa nota l’identità, ha utilizzato la sua pistola di ordinanza per togliersi la vita. La guardia giurata aveva infatti travolto un motociclista di 65 anni. Dopo averne constatato le condizioni, ha deciso di togliersi la vita, sparandosi un colpo all’incrocio tra piazza Emilia e viale Piceno a Milano, intorno alle 4 del mattino. Inutili i soccorsi per i due uomini, entrambi deceduti.