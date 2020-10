«Oggi Milano è come Lodi nel mese di marzo»

La situazione è critica e il pensiero di una grande zona rossa all’interno della città metropolitana lombarda si fa sempre più imponente nei pensieri delle amministrazioni locali. A lanciare l’allarme dopo gli ultimi dati che arrivano dal capoluogo meneghino è stato Antonio Giampiero Russo, il medico a capo dell’epidemiologia nella città metropolitana. I numeri si fanno di giorno in giorno sempre più preoccupanti e il paragone con quanto accaduto all’inizio della pandemia è inevitabile: «Milano come Lodi nel mese di marzo».

Erano quelli i giorni in cui l’Italia ha preso coscienza di dover fare i contro con quel virus che ha seminato malati e vittime su tutto il territorio: prima il Lombardia, poi in Veneto prima di coinvolgere (con numeri differenti) tutto il Paese da Nord a Sud (come testimoniato dai dati quotidiani di questa seconda ondata). E dal primo caso ufficiale riscontrato a Codogno, nel Lodigiano, è partito quel domino che sta condizionando la vita di tutti.

Milano come Lodi a marzo

E i numeri parlano chiaro: «Basti pensare che i casi a Milano ci dicono che il virus si è riattivato questa estate, con le persone che sono andate ovunque in Spagna, Grecia e Croazia e hanno riportato il virus in casa. Oggi Milano è come era Lodi a marzo», ha detto il capo dell’epidemiologia dell’Ats meneghina a Il Sole 24 Ore. Una situazione che sembra essere fuori controllo e che ha portato a una nuova situazione di emergenza già vista nei mesi scorsi, con la preoccupazione per i posti letto in ospedale e nelle terapie intensive.

Il lockdown locale per fermare la pandemia

Il medico suggerisce un lockdown a tempo determinato e a livello locale, nel tentativo di abbassare la curva epidemiologica e ridurre al minimo le occasioni di contagio tra cittadini. Quindici giorni per resettare il sistema, nella speranza di non tornare a vivere una situazione già vissuta solo qualche mese fa.

(foto di copertina: da Pixabay)