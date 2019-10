Milan, la surreale protesta del tifoso: «Suono il clacson finché gioca Suso»

Ci sono tifosi che, esasperati dalle prestazioni insufficienti di Suso, lo fischiano allo stadio. C’è chi ne parla con gli amici al bar, chi – stufo dei continui 5 in pagella – promette di non schierarlo titolare alla prossima giornata di fantacalcio. E poi c’è chi, come questo signore, inscena una protesta tanto singolare quanto bizzarra.

«Gioca Suso? E io suono il clacson»

Domenica sera si è giocata Milan-Lecce, partita che vedeva l’esordio sulla panchina rossonera di Stefano Pioli dopo l’esonero di Marco Giampaolo. All’annuncio delle formazioni mandate in campo dai due allenatori, il trequartista rossonero è stato ricoperto dai fischi. Un tifoso, fuori San Siro, è andato oltre: in una serie di video postati su Twitter, l’uomo è intento a suonare il clacson in mezzo al traffico. E il motivo è presto detto.

VI INVITO A QUESTA FORMA DI PROTESTA CONTRO @acmilan pic.twitter.com/m5gCXxqr98 — Svart – Brigata "Roberto Avanzi" (@SvartGrenadier) October 20, 2019

«Volevo dire all’Ac Milan che io, dato che non so più cosa fare, per protesta fino a che vedrò in campo Suso farò così: andrò in giro suonando il clacson perennemente, finché non vedo più Suso in campo», spiega il tifoso nel primo video ‘promozionale’ nel quale invita il popolo rossonero «a questa forma di protesta. Non sto scherzando, io sto proseguendo così e lo farò ininterrottamente. Il discorso è semplice: se volete tornare a dormire, togliete Suso. Questa è una forma di protesta tutto sommato civile che si rende necessaria. Io ho preso l’impegno e proseguo, non me ne frega niente. Non credete che a me porti qualche vantaggio, probabilmente se mi fermano mi portano in caserma e dovrò spiegare all’appuntato che ho preso un impegno». La protesta non si è fermata lì e ieri mattina è arrivato un nuovo video: «Buongiorno amici, buongiorno Milan, avanti tutta la settimana», afferma il tifoso anti-Suso.

[CREDIT PHOTO: Jonathan Moscrop/CSM via ZUMA Wire]