Migranti, il sottosegretario Pd Marina Sereni chiede un’alleanza con le ong

«C’è stato uno schiacciamento sulla propaganda di Salvini e una criminalizzazione del concetto di solidarietà. Ora dobbiamo recuperare. C’è bisogno di un’alleanza con le ong». A dirlo in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera è Marina Sereni, la nuova vice ministro degli Esteri, in quota Pd, del governo Conte-bis. «Tra le priorità in agenda ci sono il Mediterraneo e il Medio Oriente, partendo dalla Libia, e attenzione all’America Latina».

Conte sui migranti: «Stop alla propaganda politica»

La dichiarazioni di Marina Sereni fanno in qualche modo da eco a quelle rilasciate da Giuseppe Conte ad Accumoli. Il Presidente del Consiglio si è recato nelle zone colpite dal devastante terremoto del 24 agosto 2016 e ha incontrato gli amministratori locali per fare il punto sullo stato della ricostruzione delle abitazioni crollate. « Non cambieremo la filosofia di rigore nella misura in cui riteniamo che debba essere contrastato il traffico illecito, l’immigrazione clandestina», ha detto Conte. «D’ora in poi non ci sarà più alcuna propaganda politica. Su questo non transigo. Per il resto, i problemi anziché risolverli in 20 giorni, in 2 mesi, in 1 mese, cerchiamo di risolverli in 2 giorni», ha concluso il premier.

Chi è Marina Sereni

Marina Sereni è nata a Foligno, in provincia di Perugia, l’8 maggio 1960. È stata vicepresidente della Camera dei Deputati dal 2013 al 2018. Si occupa di politica estera dal 2001, quando Piero Fassino la chiamò a far parte della segreteria nazionale dei Democratici di Sinistra. Come è possibile leggere sul suo sito internet, tra i suoi principali interessi ci sono il Medio Oriente, la guerra in Iraq, la globalizzazione, la lotta alla povertà e al sottosviluppo, il processo di unificazione europea, la riforma delle Nazioni Unite e delle organizzazioni sovranazionali. Dal 2009 al 2013 è stata vicepresidente del Partito Democratico. Dal 16 settembre 2019 è stata nominata viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale dal Consiglio dei Ministri.

[CREDIT PHOTO: ANSA/RAFFAELE VERDERESE]