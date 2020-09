La migrante positiva al Covid che ha partorito sull’elicottero che la stava trasferendo a Palermo

Una giornata di notizie positive, relativamente a quanto accaduto sul fronte dell’immigrazione: la Sea Watch 4, l’imbarcazione della ong che ha salvato 353 persone dalle acque del Mediterraneo, grazie anche alla collaborazione della Louis Michel (la nave finanziata da Banksy) ha ottenuto un punto d’approdo sicuro. Nel frattempo, una donna che si trovava a Lampedusa – risultata positiva al coronavirus – stava per essere trasferita a Palermo in elicottero. La donna ha partorito proprio a bordo del velivolo e, adesso, il neonato sta bene.

La notizia è stata comunicata dall’assessore alla Sanità Ruggero Razza che ha garantito come il diritto alla salute sia stato garantito a tutti e che la circostanza relativa alla donna positiva che ha partorito in elicottero lo confermi pienamente.

Intanto, dalla Sea Watch 4, come detto, sono arrivate altre notizie confortanti: dopo 11 giorni in mare, i naufraghi sono stati trasferiti a bordo della nave Allegra dove ultimeranno la profilassi e la quarantena per la prevenzione della diffusione del coronavirus. La situazione stava diventando realmente insostenibile a bordo e dunque la notizia è stata accolta con soddisfazione dalle parti coinvolte.

🔴BREAKING! Finally relief for survivors on board today! They have just been given the news they have a place of safety in #Palermo, Sicily; on the 11th day after the first #SeaWatch4 rescue in the #Mediterranean. The 353 people will first be transferred to a ship for quarantine. pic.twitter.com/q3dOm3k74q

— Sea-Watch International (@seawatch_intl) September 1, 2020