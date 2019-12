Michelle Obama ha definito «surreale» l’impeachment di Donald Trump

Durante una intervista realizzata dal Today’s Show del canale NBC l’ex first lady Michelle Obama ha parlato del procedimento di Impeachment di Donald Trump, definendo il tutto come «surreale».

«È surreale – ha dichiarato Michelle Obama durante l’intervista di Today’s Show parlando dell’impeachment di Trump- Non credo che le persone sappiano cosa farsene». L’ex first lady ha però aggiunto, come riporta anche la Cnn, di essere sicura che si possa comunque tornare indietro, ribadendo che il paese ha visto «tempi difficili» attraversando «depressioni, guerre, bombardamenti e attacchi terroristici. «Abbiamo attraversato le leggi di Jim Crow- ha continuato ricordandola serie di leggi che favorirono la segregazione razziale negli Usa- e ne siamo sempre usciti più forti, Ed è quello che abbiamo continuare a credere perché quale è la nostra scelta? […] Beh, non è giusto per questa prossima generazione che ci sta aspettando e che conta su di noi per ottenere ciò giusto». Le dichiarazioni di Michelle Obama sono state pubblicate dalla NBC alla vigilia della rivelazione da parte dei democratici dei capi di accuaa contro Donald Trump.

(Credits immagine di copertina: © Paul E Boucher/ZUMA Wire)