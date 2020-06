Un nuovo amore per Michela Quattrociocche dopo le tribolazioni con Aquilani

Michela Quattrociocche, dopo la separazione dal calciatore Alberto Aquilani, ha ripreso ad amare. Il suo nuovo cavaliere si chiama Giovanni Naldi, figlio dei proprietari dell’hotel Parco dei Principi, nella Capitale. I due si sono conosciuti nella palestra del prestigioso hotel e da quel momento è scattato il colpo di fulmine.

Oggi Aquilani ha scelto di “spedire” fuori casa la sua ex e tener per sé i loro figli e la loro ricca dimora. E Michela ha trovato una nuova casa. Inoltre la coppia ha firmato una carta con gli avvocati che non potranno rilasciare interviste sulla loro separazione. Una storia finita non bene…