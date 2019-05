Finalmente Atac porta buone notizie sulla metro A: la fermata di Piazza di Spagna riapre dopo un mese e mezzo. Lo annuncia la stessa azienda con un tweet, che scatena l’entusiasmo e l’ironia dei pendolari romani. Peccato che le altre due restino chiuse fino a data da destinarsi.

Metro A, dopo un mese e mezzo riapre Piazza di Spagna: «E ce lo dite così?»

«Riaperta la stazione Spagna della linea A della metropolitana. Alle ore 18, i treni hanno ripreso a fermare alla stazione Spagna» probabilmente è il tweet più bello pubblicato da Atac negli ultimi mesi. La metro A è infatti per i romani ormai sinonimi di ritardi, guasti e disagi. Ma un passo in avanti finalmente è stato fatto, e una delle fermate della metropolitane preferite anche dai turisti, che porta direttamente nel cuore del centro di Roma, è tornata operativa.

L’entusiasmo dei romani è palese: «Così? Senza avvisare? Se lo sapevo portavo le paste» scrive Alberto Medaglia, mentre Valerio Sereni si dice «commosso». C’è pero anche chi preferisce non gridare vittoria: «Quindi per due giorni stiamo apposto» risponde in un commento un altro ragazzo, mentre c’è chi si concentra sulla seconda parte del tweet. Atac infatti, dopo aver annunciato la riapertura della stazione Piazza Di Spagna, aggiunge che «Restano, per ora, chiuse, le stazioni Repubblica e Barberini. Resta attiva, inoltre, la linea bus di supporto MA10 Termini-Flaminio #Roma5». E quel “per ora” proprio non piace: «Abbiate il buon gusto di non usare certe espressioni» risponde l’utente Andrea Borlenghi, taggando direttamente anche la sindaca Virginia Raggi.

Piazza di Spagna, la fermata della metro riapre dopo un mese e mezzo

La fermata di Piazza di Spagna è rimasta chiusa per circa un mese e mezzo quando il 23 marzo venne posta sotto il sequestro disposto dalla magistratura in seguito all’incidente alle scale mobili verificatosi nella vicina stazione Barberini. La fermata a Piazza Di Spagna aveva infatti la stessa tipologia di quelle rottesi a Barberini, e per questo il responsabile di esercizio degli impianti di traslazione aveva disposto un controllo. Controllo evidentemente superato a pieni voti, considerando che Repubblica è chiusa da sei mesi.

