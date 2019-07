Roma, circolazione interrotta sulla linea A della Metropolitana

La linea della Metro A di Roma è stata completamente interrotta. Tra Battistini e Anagnina non circolano più treni. Atac ha fatto sapere che si tratta di un guasto tecnico che, a quanto pare, avrebbe coinvolto l’intera tratta. Molti passeggeri sono rimasti, dunque, a piedi, in attesa che si abbiano ulteriori notizie sulle cause dello stop dei treni.

Guasto sulla Metro A, già risolto

Per fortuna, in questo caso, i disagi sono durati pochissimo con la circolazione tornata attiva nel giro di poco più di un quarto d’ora, come comunicato dalla stessa azienda Atac attraverso i suoi aggiornamenti social del guasto sulla linea A della metropolitana di Roma.

#info #atac – metro A: circolazione riattivata su intera linea e in corso di normalizzazione. Ritardi residui (risolto problema tecnico esterno a rete Atac) #Roma — infoatac (@InfoAtac) July 29, 2019

Si parla di problemi esterni alla rete Atac risolti con i ritardi dei vari treni che sono residui, con il servizio che sta tornando in fase di normalizzazione dopo il blocco totale della circolazione riscontrato qualche decina di minuti prima che aveva fermato tutti i mezzi da Battistini ad Anagnina, paralizzando quell’arteria metropolitana della città.

(foto di copertina: ANSA/RICCARDO ANTIMIANI)