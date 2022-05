Quali sono le tre mete culturali italiane più cliccate su Street View di Google?

Il servizio 3D di Google esiste dal 2007 e, all’inizio, permetteva di vedere virtualmente solo 5 città: Denver, Las Vegas, Miami, New York, e San Francisco. Anche se il colosso dell’informatica compirà ufficialmente 15 anni il prossimo 29 maggio, lo stesso ha già condiviso i luoghi preferiti dagli utenti del web italiani che utilizzano Google Street View: destinazioni culturali, quali il Foro Romano, la Casa di Giulietta e Palazzo Pitti e mete marittime, quali la spiaggia delle Due Sorelle in provincia di Ancora, la spiaggia di Tuerredda in provincia di Cagliari ed il lago di Carezza in provincia di Bolzano. Google coglie l’occasione, anche, per annunciare delle novità da introdurre per perfezionare le sue mappe del mondo. Ad esempio, con una nuova fotocamera che permetterebbe a chi la porta con sé di mappare in modo ancor più semplice luoghi difficili da raggiungere e percorrere in automobile o in bicicletta, che si trovino in montagna o su isole sperdute.

Qualche giorno fa vi abbiamo parlato della novità Google «Immersive View» che permetterà a Google Maps di offrire agli utenti la possibilità di vedere digitalmente, con molta precisione, le principali mete ed attrazioni del globo. La funzionalità verrà lanciata per Los Angeles, New York, San Francisco e Tokyo – entro la fine del 2022 -, e poi si estenderà ad altri luoghi. Google permette, poi, di visionare digitalmente la storia di un luogo – dalla sua prima digitalizzazione all’introduzione di Street View nel 2007 -, cioè di sfogliare ogni immagine relativa a questo per vedere come un posto è cambiato nel tempo. Dal 2007, le auto di Street View hanno scattato, raccolto e condiviso oltre 220 miliardi di fotografie percorrendo più di 10 milioni di miglia, che equivalgono a 400 giri intorno al globo. In più, grazie agli sviluppi raggiunti nell’ultimo periodo nell’ambito della computer vision e dell’intelligenza artificiale, il colosso informatico è stato capace – così realizzando un fornitissimo modello digital dei luoghi del pianeta – di fondere insieme miliardi di foto Street View e zonee del mondo. Con la nuova «Immersive View», ora, che verrà lanciata nel corso dell’anno, si potrà addirittura arrivare a vedere il livello della strada e, inoltre, monitorare l’interno di un’attività commerciale, come se si stesse realmente camminando.