La questione degli esuberi in Meta – anche per quanto riguarda la sede italiana dell’azienda di Mark Zuckerberg – è sicuramente importante e necessita di essere affrontata con molta attenzione. È opportuno rilevare come Giornalettismo abbia sempre parlato, in maniera piuttosto prudente, di 22 potenziali esuberi per quanto riguarda la forza lavoro italiana. Questo aspetto ci è stato confermato da Meta in una sua risposta sui licenziamenti.

Meta sui licenziamenti: il numero di 22 esuberi è potenziale

L’azienda ha fatto sapere che al momento non si può determinare il numero esatto di dipendenti in esubero in Italia. Per questo motivo, Meta lavorerà a stretto contatto con i sindacati e avvierà una consultazione collettiva nei prossimi mesi. Quello fornito ai sindacati non è il numero definitivo, insomma, ma rappresenta un numero potenziale di persone coinvolte.

È utile sottolineare ulteriormente questa posizione per evitare di dare spazio a dubbi e a diverse interpretazioni e – soprattutto – per offrire il quadro completo della vicenda. Le prime interlocuzioni – lo ricordiamo – inizieranno il prossimo 17 novembre, secondo quanto risulta a Giornalettismo. È utile sapere che anche Meta, in questa fase, ha offerto collaborazione nel dialogo con i sindacati di categoria che, dal canto loro, questa mattina hanno annunciato che l’obiettivo principale di questa interlocuzione è quello di chiedere il ritiro completo dei licenziamenti.