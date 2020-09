Conte e il messaggio per la riapertura delle scuole: «Rispettate le regole per chi amate e per chi vi ama»

Dopo le polemiche di venerdì sulla presenza del messaggio nella scaletta di Domenica IN, in onda questo pomeriggio su Raiuno, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha scelto i suoi canali social per un messaggio da rivolgere a studenti e professori in vista della riapertura delle scuole prevista, in gran parte delle regioni italiane, per lunedì 14 settembre.

LEGGI ANCHE > Non ci sarà nessun messaggio di Giuseppe Conte per la riapertura delle scuole dopo le lamentele di Salvini

Messaggio Giuseppe Conte per la riapertura delle scuole

Il presidente del Consiglio, in una posizione piuttosto informale seduto su una scrivania in legno con alle spalle una biblioteca molto suggestiva, ha voluto lanciare il suo appello per una ripresa serena dell’anno scolastico, non soltanto dopo le vacanze estive, ma dopo la lunga assenza dai banchi di scuola causata dal lockdown.

«Mi rivolgo agli studenti – ha detto Conte -: non sarà semplice gestire il vostro rientro in classe. Per questo è necessario che ci diate una mano e che possiate rispettare le regole per proteggere chi amate e chi vi ama». Giuseppe Conte si rivolge anche ai docenti, ringraziandoli per lo sforzo che hanno fatto nei mesi del lockdown con la didattica a distanza. Infine, un appello al senso del rientro in classe, luogo privilegiato dove non soltanto vengono apprese nozioni che si possono ritrovare nei libri di testo, ma che rappresenta un momento di confronto e di analisi delle idee altrui. «Impegnatevi nello studio – ha concluso Giuseppe Conte – perché migliorerete voi stessi».