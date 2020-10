Il balzo indietro della Merkel quando Conte si avvicina per salutarla | VIDEO

La scena catturata dalle telecamere al vertice europeo di Bruxelles è veramente esilarante. Tra i vari capi di stato erano presenti, ovviamente, anche Angela Merkel e Giuseppe Conte. Tra i due i rapporti sono sempre stati – al di là delle questioni tra Germania e Italia – distesi e cordiali. Sembra ci sia una certa simpatia e sicuramente non manca la stima tra i due e, anche per questo, quel balzo indietro di Angela Merkel quando Conte si avvicina per salutarla risulta ancora più divertente dando vita al saluto scansato Conte Merkel.

LEGGI ANCHE >>> Giuseppe Conte spiega gli eurobond ai tedeschi

Conte Merkel: il saluto scansato

In tempi di Covid, lo sappiamo bene, salutarsi è vietato. Niente abbracci, niente baci, nessun contatto che possa favorire la diffusione del virus se non quello con i propri congiunti o con le persone con le quali si convive. Lo sanno bene Giuseppe Conte e Angela Merkel che, tra i mille impegni istituzionali, hanno imparato bene a non avvicinarsi agli altri oltre la distanza di sicurezza di un metro (all’inizio della pandemia Giuseppe Conte era salito agli onori di cronaca per il video in cui scansava una stretta di mano all’ultimo secondo). Nonostante questo, però, umanamente è normale avvicinarsi alle altre persone e Conte – secondo il parere della Merkel – deve averlo fatto un po’ troppo vista la reazione della cancelliera tedesca.

Angela Merke salta indietro e si scusa con Conte

Tra le varie persone presenti nel video vediamo Conte che si avvicina a Angela Merkel col preciso intento di salutarla. I sorrisi dietro le mascherine sono evidenti, soprattutto quando – di colpo – la Merker fa un piccolo balzo all’indietro quando Conte le si avvicina eccessivamente (secondo i suoi standard). La reazione di Conte al balzo della Merkel è evidentemente divertita e o lei gli fa un cenno di scuse per la reazione. Dopo Conte si dirige verso gli altri presenti e saluta tutti quanti con un pugno, tornando infine a parlare con la cancelliera tedesca dopo il momento di imbarazzo collettivo.