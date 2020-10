Mentana intervista Azzolina indossando la mascherina, l’accusa dei social: «Servo del governo»

«Pagliacciata», «servo dello stato» e molti altri epiteti sono stati riservati a Enrico Mentana che – intervistando la ministra Azzolina nel corso del Tg su La7 – ha scelto di indossare la mascherina, anticipando l’obbligo di metterla in tutti i luoghi privati e pubblici sia all’aperto che al chiuso in vigore da domani. Non solo accuse di servilismo, comunque, ma anche chi pensa che Mentana mascherina sia un ottimo esempio di responsabilità, mostrando cosa bisogna fare per proteggere se stessi e gli altri.

Mentana mascherina: «servo del governo» perché la indossa

Si sta diffondendo velocemente sui social l’immagine di Enrico Mentana che, conducendo il Tg La 7, indossa una mascherina mentre si trova di fronte alla ministra dell’Istruzione Azzolina. A poche ore dall’approvazione del nuovo decreto che impone di indossare la mascherina ovunque salvo rare eccezioni – in vigore fino al 15 ottobre – Mentana sceglie di dare il buon esempio e in molti urlano al servilismo dei media e dell’informazione nei confronti del governo Conte.

Non sarebbe meglio chiamarlo buon senso?

Mentana stesso ha chiarito il perché del gesto che ha fatto. All’inizio della conduzione non indossava la mascherina semplicemente perché «la persona più vicina a me è nello studio è a otto metri di distanza, tra poco arriverà la Azzolina altrimenti predico bene e razzolo male». La mascherina in presenza di Azzolina è utilizzata solo per poter stare vicini durante l’intervista. Sui social sono in molti a non averlo capito.