Giorgia Meloni querela Repubblica per l’articolo «La peronista dell’altra destra più amata di Salvini»

Cotto e querelato. A Giorgia Meloni non è piaciuto affatto il ritratto disegnato questa mattina da Francesco Merlo sulle pagine de La Repubblica. Il titolo dell’articolo, che inizia a pagina 10 dell’edizione del 24 ottobre del quotidiano di Carlo Verdelli, è abbastanza emblematico: «La peronista dell’altra destra più amata di Salvini». Il giornalista fornisce una descrizione della sorpresa di ascoltare toni tanto forti e «violenti» pronunciati da una donna che, all’apparenza, sembra essere molto meno cattiva rispetto a ciò che dice. E poi si ripercorrono tutte le sue parole su Sea Watch altri casi ormai famosi. Per questo motivo, Giorgia Meloni querela Repubblica per diffamazione.

LEGGI ANCHE > Mario Giordano rilancia il tormentone della «ruspa» contro i rom | VIDEO

«A seguito della pubblicazione dell’articolo ‘Meloni la peronista dell’altra destra più amata di Salvini’ ho dato mandato ai miei legali di sporgere querela per diffamazione nei confronti del giornalista Francesco Merlo e del direttore del quotidiano Repubblica, Carlo Verdelli – ha detto la leader di Fratelli d’Italia nell’annuncio della sua denuncia -. Di rado, nella mia vita, ho letto un articolo così violento, così lesivo della dignità di qualcuno, così palesemente volto a istigare odio verso quella persona e considero gravissimo che molte delle affermazioni a me attribuite per giustificare il disprezzo del giornalista siano totalmente inventate o volutamente manipolate».

Meloni querela Repubblica per diffamazione

Secondo le leader di Fratelli d’Italia, il ritratto fatto di lei da Francesco Merlo non ha nessun connotato del diritto di cronaca, ma si configura con la piena diffamazione. Per questo motivo Meloni querela Repubblica e di tutto questo «Merlo e il direttore Carlo Verdelli risponderanno in tribunale».

Cosa dice il ritratto di merlo

Nel suo articolo, oltre alle cose già citate, si sottolinea come le parole pronunciate in piazza e sui social da Giorgia Meloni strizzino l’occhio a quel clima di odio tanto diffuso in Italia. Si sottolinea, non senza punzecchiature, come il linguaggio da lei usato sia una delle cause dell’aumento dell’intolleranza nel nostro Paese. Ma, nonostante questo, è lei a essere la più amata dagli italiani. Più di Salvini.

(foto di copertina: ANSA/ALESSANDRO DI MEO + articolo de La Repubblica a firma Francesco Merlo, del 24 ottobre 2019)