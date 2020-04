Dopo l’informativa di Giuseppe Conte alla Camera, ha preso la parola Giorgia Meloni che ha attaccato il Presidente del Consiglio e il governo. La leader di Fratelli d’Italia ha fatto riferimento al regime cinese parlando della gestione dell’emergenza da parte di Palazzo Chigi, sottolineando la mancanza di un mandato parlamentare per andare a trattare nel Consiglio Europeo di giovedì. Poi l’attenzione si è spostata sul Partito Democratico e sul Movimento 5 Stelle.

«A forza di parlare con Xi Jinping crede di avere gli stessi poteri del regime cinese?», ha attaccato Giorgia Meloni. Il tema del dibattito è quello del Consiglio Europeo in programma giovedì, dove il presidente del Consiglio dovrà andare a trattare con i rappresentanti degli altri Stati membri sulle proposte Europee per la gestione economica dell’emergenza coronavirus. La leader di Fratelli d’Italia chiede a Giuseppe Conte come gli sia «venuto in mente di andare a trattare con l’Europa di temi fondamentali per il nostro futuro senza passare per il nostro Parlamento?».

Giorgia Meloni paragona Conte a Xi Jinping

«Avete esautorato il Parlamento, state tracciando vita e movimento delle persone, vi siete spartiti partitocraticamente le poltrone, come accadeva in passato. In quello non c’è differenza», prosegue l’attacco di Giorgia Meloni facendo riferimento al rinnovo delle cariche in Eni e in altre aziende fondamentali per il tessuto economico italiano. Ma il tema del Mes resta sempre centrale.

Il Mes light e il Fes

Poi l’attacco ai partiti di maggioranza: «Il Pd ha pensato a un cambio di nome del Mes per convincere i suoi alleati? Possono chiamarlo Fes per farci cascare i penatastellati, ma gli italiani fes non lo sono». Parole che hanno scatenato la reazione all’interno della Camera dei deputati.

