Mariastella Gelmini a Conte: «Forza Italia dice sì al Mes, se sarà senza condizioni»

Dopo l’informativa alla Camera dei deputati di Giuseppe Conte, hanno preso la parola i partiti di opposizione. Tra gli interventi principali c’è stato quello di Mariastella Gelmini. La parlamentare di Forza Italia ha toccato diversi punti: dall’economia, alla situazione sociale in Italia, fino a parlare della situazione dei dispositivi di protezione personale (mascherine e non solo) e di quanto accaduto in Lombardia a livello sanitario. Il punto principale è stato l’annuncio (che rinnova quanto già fatto dal suo partito nel corso dei giorni scorsi): Forza Italia dirà sì al Mes, se senza condizionalità.

I quattro punti approvati dall’Eurogruppo due settimane fa, dunque, sono spalleggiati anche da Forza Italia. Mariastella Gelmini, sottolineando l’esigenza di un confronto parlamentare su quel che accade in Europa, ha spiegato che se il Mes sarà senza condizionalità per le spese sanitaria, il nostro Paese non possa dire no perché i fondi messi a disposizioni sono troppo importanti per la gestione attuale e la ripresa dell’Italia.

Gelmini e il sì di Forza Italia al Mes senza condizionalità

E non si parla solamente di Mes senza condizionalità, ma anche dei Recovery found, di Bei e Sure. Insomma, il pacchetto che sarà in discussione giovedì nel Consiglio Europeo straordinario sembra avere un appoggio anche da Forza Italia, mantenendo la linea già dettata da Silvio Berlusconi nei giorni scorsi.

Il Mes e la posizione del governo

Il presidente del Consiglio, però, nella sua informativa ha ribadito che il Mes (anche senza condizionalità) non è una soluzione che – qualora dovesse essere approvato – l’Italia prenderà in considerazione. Il capitolo è sempre quello degli eurobond, anche se molti Stati membri sono ancora contrari.

