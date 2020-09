Giorgia Meloni eletta leader dei Conservatori europei

Se in Italia il Centrodestra dice di essere unito, nonostante le frecciate interne dopo il risultato delle Regionali, in Europa la situazione è ben diversa. Da una parte c’è Forza Italia, da sempre voce del Partito Popolare Europeo (PPE); dall’altra la Lega di Matteo Salvini, entrato dopo alcuni tentennamenti nel gruppo Europa delle Nazioni e della Libertà (quello più a destra che riunisce i partiti nazionalisti). E poi c’è Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni che da lunedì sera è diventata ufficialmente leader dei Conservatori Europei. Insomma, a metà strada tra il PPE e i gruppi sovranisti.

LEGGI ANCHE > Giorgia Meloni dice che i soldi del Recovery Fund sono arrivati grazie a FdI, che però si astenne al parlamento europeo

Meloni leader Conservatori europei. Una grande promozione per la segretaria di Fratelli d’Italia e il primo grande riconoscimento: è la prima volta nella storia, infatti, che un politico italiano viene designato per guidare in Europa il gruppo dell’Ecr party. Come riporta Il Corriere della Sera, la richiesta di disponibilità alla leader di FdI è stata praticamente unanime, dando il via libera alla proclamazione del nuovo ruolo in Europa.

Meloni leader Conservatori europei, lunedì sera l’elezione

Destra, ma non quella estrema. Il gruppo europarlamentare di FdI faceva già parte dell’Ecr party a Bruxelles e tutte le forze politiche che lo compongono hanno scelto all’unanimità di assegnare a Giorgia Meloni la fascia di leader e rappresentante. Una decisione che segue anche le linee di consenso che Fratelli d’Italia sta ottenendo in Italia: oltre al risultato delle Regionali, anche gli ultimi sondaggi vedono il partito vicino al sorpasso nei confronti del Movimento 5 Stelle.

La ripartenza dopo l’addio della Gran Bretagna

E con la scelta di Meloni leader Conservatori, il gruppo di destra nell’Europarlamento cerca di riacquisire peso e forza dopo l’abbandono della Gran Bretagna. La Brexit, infatti, ha notevolmente ridimensionato le ambizioni del gruppo con l’uscita dei conservatori britannici. Ora le prove di ripartenza con la leadership di Giorgia Meloni, sostenuta da Duda, da Vox e dai Paesi di Visegrad. Tranne che da Orban, che non ha alcuna intenzione di lasciare il PPE.

(foto di copertina: da profilo Instagram di Giorgia Meloni)