Ai followers della Meloni non è piaciuto il suo elogio per Larissa Iapichino

"Mi dispiace per te, ma non è italiana"

Giorgia Meloni si è voluta prendere una pausa dai suoi lunghi e completissimi discorsi su Bibbiano e ha voluto fare i complimenti a Larissa Iapichino, che domenica scorsa ha conquistato la medaglia d’oro nel salto in lungo femminile ai campionati europei under 20 in Svezia. La figlia d’arte di Fiona May ha battuto tutte le sue avversarie ed è diventato un personaggio virale sui social network: anche la leader di Fratelli d’Italia ha voluto partecipare all’esaltazione popolare, facendole i complimenti su Facebook.

Meloni Larissa, l’elogio della medaglia d’oro da parte della leader di Fratelli d’Italia

«Una straordinaria Larissa Iapichino conquista l’oro nel salto in lungo agli Europei Under 20 di Boras e sale sul podio come mamma Fiona May che vinse nel 1987. Davvero un grande e meritato risultato. Forza Larissa continua così!» – ha scritto Giorgia Meloni pubblicando il video dell’ultimo salto della giovane atleta azzurra.

I commenti negativi al post Meloni Larissa

Ma l’azione dei suoi social media manager non è stata gradita da gran parte dei suoi followers sovranisti. Questi ultimi, infatti, sono convinti che le medaglie degli atleti di colore siano in qualche modo meno importanti di quelle degli atleti bianchi. Una visione che traspare da commenti di questo tipo: «Ricordo che una settimana fa a Barcellona 4 ragazze di Verona hanno conquistato la medaglia d’oro nel pattinaggio a rotelle…», «Ci sono decine di ragazzi bianchi italiani che hanno vinto la medaglia, perché a loro non dedichi un post simile?», «Cara Giorgia! Mi spiace per te, ma non è italiana».

Insomma, la base e lo zoccolo duro dei followers di Giorgia Meloni non ha affatto gradito il suo endorsement alla figlia di Fiona May. All’adagio «E allora Bibbiano?» si è subito aggiunto quello «E allora gli altri atleti italiani?».

