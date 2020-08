Giorgia Meloni e il governo che colpevolizza i cittadini perché il 75% dei contagi è di italiani

Giorgia Meloni oggi ha fatto un tweet riprendendo le parole del ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia. Quest’ultimo, parlando di contagi che arriverebbero attraverso le rotte della migrazione, ha affermato che il 75% dei contagi attuali è di cittadini italiani che sono stati contagiati da altri italiani. Invece, per Giorgia Meloni questa frase rappresenta una forma di colpevolizzazione degli elettori.

Meloni contro Boccia per la ‘colpevolizzazione’ degli italiani sul coronavirus

«Ecco l’ultimo stadio del delirio immigrazionista del Governo PD-M5S – scrive la leader di Fratelli d’Italia -: colpevolizzare i cittadini perché IN ITALIA il 75% dei contagiati sarebbero italiani e “solo” il 25% immigrati. Non gli consentiremo di scaricare le loro responsabilità sugli italiani! #BastaSbarchi, basta bugie».

Ecco l’ultimo stadio del delirio immigrazionista del Governo PD-M5S: colpevolizzare i cittadini perché IN ITALIA il 75% dei contagiati sarebbero italiani e “solo” il 25% immigrati. Non gli consentiremo di scaricare le loro responsabilità sugli italiani! #BastaSbarchi, basta bugie pic.twitter.com/jZkCxmMPUf — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) August 3, 2020

Meloni contro Boccia, il tweet sul 25% dei contagi che arrivano da migranti

Tralasciando il fatto che Giorgia Meloni consideri automaticamente che il restante 25% di contagi sia legato a migranti (e non, ad esempio, a cittadini stranieri arrivati in Italia per altri motivi), è opportuno ricordare che il tema dei contagi deve essere considerato a vasto raggio e con un’analisi completa. Non si può non analizzare il fatto che il 75% dei contagi sia legato a virus autoctoni, mentre una minoranza di questi contagi sia invece di importazione. Dal punto di vista amministrativo, infatti, è opportuno prima risolvere il problema maggiore (come fa il 75% degli italiani a contagiarsi? non vengono rispettate le regole? c’è ancora troppa superficialità in determinate occasioni, come è sembrato in questi giorni di vacanze?), poi risolvere anche gli altri problemi. La battaglia sul coronavirus è universale e andrebbe combattuta ovunque, senza fare differenze tra il virus italiano e quello di altri Paesi.

Questo è quanto voleva dire Boccia con la frase sul 75% dei contagi legati agli italiani, senza tirare in ballo presunte colpevolizzazioni.