Giorgia Meloni apre alla collaborazione con il govero, ma solo con voto alla fine dell’emergenza

Pronti a collaborare, ma con le nostre regole d’ingaggio. Dopo le tensioni delle ultime settimane (anzi, degli ultimi mesi) Giorgia Meloni apre le porte a un dialogo-confronto con la maggioranza e con il governo per la gestione dell’emergenza sanitaria in Italia, tornata a essere elevata con la preoccupante crescita della curva epidemiologica. La leader di Fratelli d’Italia, in un’intervista a Il Corriere della Sera, ha dettato le regole d’ingaggio per una collaborazione tra l’opposizione (almeno quelle del suo partito, non parlando a nome di tutto il Centrodestra) e l’esecutivo. Insomma, porte aperte al confronti, ma alla fine dell’emergenza si deve tornare al voto.

«Nel caso si immaginasse di volerci trascinare nel loro fallimento, che di questo si parla, pongo tre condizioni – ha detto Giorgia Meloni a Il Corriere della Sera -. Primo, servono regole di ingaggio trasparenti, chi fa cosa e come. Secondo, il governo deve ammettere che l’efficacia della propria azione è stata nulla e abolire i provvedimenti sbagliati. Terzo, va stabilito fin d’ora, con garanzia del Capo dello Stato, che appena usciti dall’immediata emergenza si torna a votare».

Meloni collaborazione governo, le regole d’ingaggio

Insomma, collaborazione e voto anticipato al termine dell’emergenza sanitaria. Questo il patto che Giorgia Meloni chiede di stipulare tra maggioranza e opposizioni. Poi propone alcune alternative alle chiusure disposte nell’ultimo dpcm: «Test rapidi a tappeto per il tracciamento, anche operati da farmacisti, trasporti pubblici potenziati con pullman privati, con taxi collettivi anche degli Ncc, per le scuole termoscanner e non banchi a rotelle, tensostrutture, spazi da chiedere ai privati, sanificazione a spese dello Stato. E soprattutto stabilire un ordine di priorità». Questo il piano Meloni collaborazione governo.

