Giorgia Meloni difende ByoBlu, uno dei ”super diffusori” di fake sul Covid, dalle limitazioni su YouTube

Di ByoBlu vi avevamo recentemente parlato: la testata che Giorgia Meloni difende pubblicamente sul suo profilo Twitter è stata prima limitata da YouTube – che ha oscurato il canale – e adesso, come già la redazione aveva percepito nell’aria, le è stata tolta la pubblicità e sono stati sospesi tutti gli abbonamenti. ByoBlu nasce come canale YouTube nel 2014 per poi progredire sul web e arrivare ad essere trasmessa tramite digitale terrestre nelle tv di varie regioni italiane. Il fondatore è Claudio Messora, precedentemente consulente per la comunicazione per il Movimento 5 Stelle – con Casaleggio che lo caccia nel 2014 – e collaboratore per un blog su Il Fatto Quotidiano – non risulta nessun post dal 2013 -.

Perché ByoBlu è stato limitato su YouTube

La ragione per cui l’account di ByoBlu è stato limitato è la trasmissione sul tg di un servizio che metteva in dubbio l’efficacia del vaccino Pfizer facendo appello a un editoriale del British Medical Journal di Peter Doshi, in cui esprimeva una serie di perplessità sul vaccino. Opinioni sue, non risultati di uno studio in ogni caso. ByoBlu lo scorso anno è stato inserito nel pezzo di Repubblica che porta il titolo “Twitter, i 5 profili italiani ”super diffusori” di fake news sul coronavirus”. 70 mila follower su Twitter – e 500 mila iscritti su YouTube con video che producono 20 milioni di visualizzazioni l’anno – per un profilo che il 19 marzo scorso (quando già eravamo in lockdown) ha riportato il parere di Stefano Montanari, divulgatore scientifico di riferimento per i No Vax che sosteneva come il Covid non danneggiasse in alcun modo le persone e che la mortalità fosse «bassissima, probabilmente addirittura inesistente». Messora il 12 maggio ha riportato ancora il parere di Montanari, che ancora sosteneva il fatto che il coronavirus fosse «una bufala» e che «se fosse stato curato correttamente sarebbe passato inosservato».

Giorgia Meloni ByoBlu: difesa a spada tratta della leader di FdI

YouTube ha revocato al canale di @byoblu le pubblicità e ha sospeso tutti gli abbonamenti. Un inaccettabile atto discriminatorio contro una testata giornalistica libera e indipendente. FDI esprime solidarietà alla redazione e presenterà un’interrogazione parlamentare sul caso https://t.co/ZvDRCpa5Kf — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) February 24, 2021

Ecco allora che arriva Giorgia Meloni a spada tratta a difendere ByoBlu da Youtube, il cattivone che «ha revocato al canale le pubblicità e ha sospeso tutti gli abbonamenti» – in seguito, ricordiamo, alla messa in dubbio dell’efficacia del vaccino Pfizer in un momento in cui la campagna per le vaccinazioni è fondamentale. «Un inaccettabile atto discriminatorio contro una testata giornalistica libera e indipendente», scrive Meloni, affermando che Fratelli d’Italia «presenterà un’interrogazione parlamentare sul caso».