La Melevisione è uno dei programmi più amati di sempre in Italia, un risotto che ha appassionato più di una generazione di spettatori dato che i più piccini la guardavano con i genitori. Il programma è andato in onda dal 1999 al 2015 su Rai 3 ed è stato uno dei più longevi della nostra storia televisiva ed in tanti hanno nostalgia di Milo Cotogno, Tonio Cartonio e Lupo Lucio. Lorenzo Branchetti, proprietario del mitico chiosco del Fantabosco ha organizzato una fantastica reunion su Instagram.

Un regalo davvero bello, ma per una volta non per i piccini ma per chi è cresciuto con la Melevisione e non vedeva l’ora di inserire un frutto all’interno del televisore. La bellezza di questo programma, come anche dell’Albero Azzuro recentemente tornato sugli schermi, era nella capacità di educare divertendo. In tanti si sono chiesti perché la Melevisione non venga riproposta in tv, magari con dei nuovi episodi che siamo certi potranno catalizzare l’attenzione del pubblico perché tanti genitori potrebbero vederli con i figli più piccoli.

Intanto possiamo consolarci con questo video in cui compaiono davvero tutti sul canale IGTV DI Lorenzo Branchetti: Fata Lina (Paola Caterina D’Arienzo), Lupo Lucio (Guido Ruffa), Balia Bea (Licia Navarrini), Strega Varana (Zahira Berrezouga), Vermio Malgozzo (Riccardo Forte), Principessa Odessa (Carlotta Iossetti), Gatta Sibilla (Ilaria Fratoni), Gnomo Ronfo (Giancarlo Iudica Cordiglia), Orchidea (Barbara Abbondanza), Orco Manno (Diego Casalis), Gnomo Postino(Armando Pizzuti), Tonio Cartonio (Danilo Bertazzi), Gnoma Linfa (Olivia Manescalchi), Principessa Belinda (Valentina Principi), Shirin Scintilla (Valentina Bartolo) e Re Quercia (Diego Casale).

Ci uniamo al messaggio della Melevisione, se stiamo a casa andrà tutto bene.