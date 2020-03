Nove medici cinesi sbarcati in Italia per aiutare il personale sanitario a gestire l’emergenza

Un team di supporto e tonnellate di aiuti con presidi medico-sanitari. Si quantifica in questo modo, al momento, il supporto arrivato dalla Cina all’Italia nell’emergenza coronavirus. Una squadra di nove medici cinesi (6 uomini e 3 donne) è atterrata all’aeroporto di Fiumicino con un volo charter. Insieme a loro, anche il vicepresidente della Croce Rossa cinese, Yang Huichuan, e il professore di rianimazione cardiopolmonare, Liang Zongan.

Medici cinesi arrivati a Roma, Di Maio esulta

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha presentato così la missione: «Come potete vedere – dice indicando il monitor del suo computer dal quale mostra il video dello sbarco – sono arrivati alcuni medici cinesi che hanno già affrontato l’emergenza coronavirus in patria. Ovviamente, daranno un supporto ai nostri dottori che sono estremamente competenti e che hanno tutte le qualità necessarie per affrontare la crisi. Oltre ai medici cinesi, sono arrivate anche tonnellate di aiuti sanitari, come i respiratori meccanici per le terapie intensive e le mascherine».

Non siamo soli. pic.twitter.com/wPg42i6Qzk — Luigi Di Maio (@luigidimaio) March 13, 2020

Toni trionfalistici arrivano anche dall’Ambasciata cinese in Italia, che ha messo subito a disposizione il team sanitario arrivato a Roma: «Quasi 10.000 chilometri da Shanghai a Roma – si legge in un tweet –, ma c’è grande entusiasmo. Ora poche ore di riposo e il team di medici cinesi sarà pronto per dare il suo contributo alla lotta dell’Italia contro il COVID19». La solidarietà cinese è stata oggetto di grande enfasi, soprattutto in seguito a quanto accaduto nei giorni scorsi: i partner europei hanno spesso rimproverato l’Italia per la sua tardiva risposta al contagio da coronavirus (salvo, poi, ricadere nei medesimi errori).

L’aiuto dell’Europa sarebbe stato fondamentale, come ha ricordato anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nella giornata di ieri. Invece, al momento, le risposte arrivano fuori dai confini dell’Unione Europea. In modo particolare da quella Cina che, oggi, sembra aver superato definitivamente l’emergenza coronavirus, a due mesi dalla sua esplosione.

FOTO dall’account Twitter dell’Ambasciata cinese in Italia