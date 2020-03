I medici cinesi cazziano i cittadini milanesi (ma anche il resto degli italiani): «Dovete stare a casa» | VIDEO

Nel corso della consueta conferenza stampa, il governatore della Regione Lombardia Attilio Fontana ha dato la parola al Capo della delegazione cinese della Croce Rossa. E proprio da lui è arrivato il nuovo invito, a mo’ di rimprovero, a tutti i cittadini milanesi (ma anche nel resto d’Italia) che non hanno capito come l’unico modo per contenere la diffusione del contagio da Coronavirus sia rimanere a casa. Lo stesso capo del team dei medici cinesi ha detto che le misure di chiusura dovrebbero essere più incisive e totali, come accaduto a Wuhan.

LEGGI ANCHE > Giorgia Meloni: «Basta con i cinesi che sono diventati eroi, hanno portato loro il virus»

Insomma, i medici cinesi, come già fatto non appena sbarcati in Italia, hanno sottolineato come l’atteggiamento di molti milanesi – si parlava di Milano perché era il teatro della conferenza stampa – sia sconsiderato. Si parla, ovviamente, dei casi di persone che sentono l’impellente esigenza di andare a correre e non limitare i propri movimenti. Per questo motivo è arrivato anche l’assist ad Attilio Fontana che ora chiede al governo la chiusura totale delle attività.

I medici cinesi cazziano i milanesi: “Dovete stare a casa”

Il numero dei contagi da Coronavirus in Italia continuano a essere importanti, seppur il trend non è più esponenziale come quanto registrato nel corso delle settimane scorse. Ma a preoccupare c’è anche il numero dei morti che nella sola giornata di ieri ha toccato quasi quota 500 in 24 ore. Per questo motivo i medici cinesi chiedono di seguire il modello Wuhan, con una limitazione totale degli spostamenti.

Fontana chiederà al governo misure più stringenti

Al termine di questa conferenza stampa, il governatore della Lombardia Attilio Fontana ha annunciato che comunicherà al governo di seguire gli indirizzi indicati dai medici cinesi, ponendo provvedimenti più restrittivi per contenere l’avanzata dei contagi.