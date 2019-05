Mauro Icardi giura amore all’Inter: «Ho espresso la volontà di rimanere»

L’ennesimo segnale di Mauro Icardi. In direzione Inter. L’ex capitano dei nerazzurri, nonostante il periodo turbolento appena trascorso con l’addio alla fascia e la panchina prolungata, ha scritto via Instagram Stories un lungo messaggio in cui ribadisce la sua volontà di non lasciare l’Inter e di voler proseguire la sua avventura milanese.

Mauro Icardi vuole restare all’Inter

«Ci tengo ad informare i tifosi che ho più volte comunicato alla società la mia intenzione di rimanere all’Inter – ha scritto Icardi -. Così da oggi in poi non si creeranno equivoci di nessun genere. L’Inter è la mia famiglia, il tempo dirà chi ha detto la verità».

In questi ultimi giorni, visti i rapporti tesi con Luciano Spalletti e con una parte piuttosto nutrita della tifoseria nerazzurra, l’ipotesi di una partenza di Icardi nella prossima sessione di calciomercato estiva sembrava molto concreta. Anzi, fino a questo momento sembrava proprio l’unica ipotesi percorribile.

Le condizioni per il trasferimento o la permanenza di Mauro Icardi

Mauro Icardi non trova più la via del gol, la sua continuità in campo è messa in discussione dalle scelte tecniche che, nelle ultime giornate, hanno preferito il suo collega di reparto (e amico) Lautaro Martinez. Inoltre, diversi compagni di squadra sarebbero infastiditi dal suo comportamento nella comunicazione, comprese le foto seminude pubblicate sui social insieme alla moglie manager Wanda Nara.

Quest’ultima continua a mantenere la linea della fedeltà all’Inter. Una fedeltà che, tuttavia, avrebbe bisogno di essere incentivata – nelle idee della coppia – con un rinnovo del contratto. Un onere aggiuntivo per la società che, tuttavia, non può sottovalutare la volontà del calciatore di restare e non può non fare i conti con la realtà: la stagione deludente di Mauro Icardi ha fatto necessariamente scendere il suo valore sul mercato.