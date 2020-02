«Fare politica non è mantenere rendite di posizione ma crescere e far crescere»

L’onda delle Sardine si è placata: hanno ottenuto il risultato che speravano nelle elezioni in Emilia Romagna, e ora il movimento spontaneo sta decidendo quale sia la nuova corrente da percorrere, come evolversi e seguire la trasformazione di quella che era nata come una idea di 4 universitari in un progetto vero e proprio. E in questo momento arriva il primo annuncio: il giovane referente delle Sardine di Siena, Mattia Ciappi, ha comunicato che abbandona il movimento per entrare nel Partito Democratico.

Mattia Ciappi, referente delle Sardine di Siena, approda nel Pd

«Ho deciso a malincuore dopo tre splendidi mesi all’interno delle Sardine di non essere più il referente ufficiale di Siena e della Provincia senese, per dar spazio ad altri». Con queste parole Mattia Ciappi saluta l’esperienza delle Sardine. Il giovane di 20 anni nel post pubblicato su Facebook, con cui annuncia il passaggio del testimone a Lorenzo Castelli, scrive di essere pronto a trasportare la lezione delle sardine «all’interno dei partiti». «Se i movimenti servono a risvegliare coscienze, sono i partiti a farsi carico di trasportare quelle coscienze in prassi, in proposte, in atti concreti, dentro le istituzioni – scrive – Quelle stesse istituzioni che possono cambiare la vita dei cittadini».

La scelta è caduta sul Partito Democratico, «asse del CentroSinistra, macchina riformista che può declinare le voci e le passioni delle piazze in atti concreti» con l’intenzione e la speranza di contribuire per «innovare e rinnovare questo Partito» perché «fare politica non è mantenere rendite di posizione ma crescere e far crescere».

