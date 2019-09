Matteo vs Matteo: il confronto su Rai 1

L’incontro scontro si farà. Sembra quasi l’annuncio di un nuovo episodio di celebrity deathmatch, declinato in chiave politica. Parliamo del confronto tra i due Matteo, Renzi e Salvini, che avverrà su Rai Uno ad ottobre. A darne notizia è l’ex dem.

Matteo vs Matteo: dall’aula alla televisione

Si sono lanciati dichiarazioni, post, attacchi in aula. Ma un confronto testa a testa in televisione non è mai stato fatto. Invocato più volte ma mai realizzato. Almeno fino ad ora. Sarà sicuramente uno degli appuntamenti televisivi ed elettorali più importanti dei prossimi mesi. Matteo Salvini e Matteo Renzi si confronteranno per la prima volta sul piccolo schermo in una data non ancora precisata a metà del mese di ottobre. Ad ospitare l’incontro sarà il canale di Rai Uno, con ogni probabilità durante la trasmissione Porta a Porta di Bruno Vespa.

Matteo Renzi: «Finalmente ci confronteremo con l’omonimo. Sarà divertente»

A darne notizia è Matteo Renzi, che sempre a Porta a Porta ha presentato il nome del suo nuovo progetto politico “Italia Viva”. L’annuncio dell’ex segretario del Partito Democratico arriva alla fine della sua e-news in cui parla della sua nuova avventura politica. Dopo aver linkato il video della sua ospitata da Vespa, scrive: «Mi fa piacere che Salvini abbia accettato la proposta di confronto lanciata a Porta a Porta – ha scritto l’ex presidente del consiglio parlando del suo avversario Matteo Salvini – Tra il 15 e il 17 ottobre, su Rai1, finalmente ci confronteremo con l’omonimo. Sarà divertente».

(credits immagine di copertina: matteo salvini (sx) ANSA/MATTEO BAZZI ; Matteo Renzi (dx) ANSA/RICCARDO ANTIMIANI)